США вывели из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию

Венгрия обеспечила снятие санкций с поставок по «Турецкому потоку» и «Дружбе».
Поставки энергоносителей из России в Венгрию по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» полностью исключены из санкционного режима США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«От санкций США полностью освобождены поставки российских энергоносителей по трубопроводам “Турецкий поток” и “Дружба”», — сказал Орбан. Его слова цитируют СМИ.
Ранее Орбан неоднократно подчеркивал стратегическую важность российских энергоресурсов для национальной экономики и выражал опасения, что ограничение поставок приведет к дефициту энергоресурсов и росту стоимости коммунальных услуг. Венгрия сохраняет тесные энергетические связи с Россией и выступает против расширения санкционных ограничений на энергоресурсы.