США вывели из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию

Ранее Орбан неоднократно подчеркивал стратегическую важность российских энергоресурсов для национальной экономики и выражал опасения, что ограничение поставок приведет к дефициту энергоресурсов и росту стоимости коммунальных услуг. Венгрия сохраняет тесные энергетические связи с Россией и выступает против расширения санкционных ограничений на энергоресурсы.