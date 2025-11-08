Концерт Limp Bizkit оказался на грани срыва из-за слов солиста о России

В Минкультуры Эстонии считают недопустимым выступление артистов, поддерживающих «государство-агрессора».
Анонс выступления американской группы Limp Bizkit на открытой сцене Unibet Arena в Таллине 31 мая вызвал резкую критику со стороны эстонских властей. Министерство культуры Эстонии выступают против проведения концерта из-за прошлых высказываний фронтмена Фреда Дерста.
«Недопустимо, чтобы в Эстонии выступали люди, поддерживающие государство, президент которого объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь ведомства Лииси Рохтунг, передает РБК.
Весной 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Юрисдикцию данного суда, однако, не признает значительная часть государств, включая США и саму Россию.
Организаторы концерта из Baltic Live Agency признают, что в прошлом Фред Дерст мог поддерживать Россию — например, в 2015 году музыкант заявлял о готовности проводить много времени в Крыму и выражал надежду на встречу с президентом России. Он также был женат на Россиянке из Крыма Ксении Березяевой (союз пары продлился с 2012 по 2018 год). Однако медиадиректор BLA Гуннар Визе отметил, что с 2022 года Дерст не делал политических заявлений в пользу Москвы.