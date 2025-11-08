Организаторы концерта из Baltic Live Agency признают, что в прошлом Фред Дерст мог поддерживать Россию — например, в 2015 году музыкант заявлял о готовности проводить много времени в Крыму и выражал надежду на встречу с президентом России. Он также был женат на Россиянке из Крыма Ксении Березяевой (союз пары продлился с 2012 по 2018 год). Однако медиадиректор BLA Гуннар Визе отметил, что с 2022 года Дерст не делал политических заявлений в пользу Москвы.