Орбан: США отменят санкции против строительства АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома

США полностью отменят санкции против строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту Росатома. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан.

Орбан заявил об освобождении от санкций США, касающихся поставок российской нефти.

США полностью отменят санкции против строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту Росатома. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан.

«Администрация Джо Байдена (бывшего президента США — Прим. ред.) ввела санкции против проекта строительства АЭС “Пакш-2” в Венгрии. Ранее нам удалось добиться исключения, и срок его продления приближался. Мы смогли договориться, что его не будут продлевать, а полностью отменят санкции», — заявил Орбан на пресс-конференции, трансляция велась на его Youtube-канале.

Ранее Дональд Трамп отмечал, что географическое положение Венгрии затрудняет диверсификацию ее энергоресурсов. Однако в конце октября не дал разрешения на исключение страны из санкций против российской нефти.

