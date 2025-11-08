Ричмонд
Двоих водителей наказали за проезд электромобилей по Крымскому мосту

На Крымском мосту уже поймали первых нарушителей нового запрета на проезд электромобилей. Двое водителей решили испытать удачу и поплатились штрафами. По данным краевого управления МВД, оба нарушителя проигнорировали предписания дорожных знаков и оказались под статьёй 12.16 КоАП РФ.

Источник: Life.ru

«С 3 по 7 ноября сотрудники Госавтоинспекции Краснодарского края привлекли к ответственности двух водителей за несоблюдение требований знаков. Им вынесено предупреждение либо наложен административный штраф», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Напомним, с начала месяца въезд по Крымскому мосту для электромобилей и гибридов ограничен по решению властей Краснодарского края. Контроль за соблюдением правил усилен, а нарушителей отслеживают с помощью камер.

Ранее Life.ru писал, что водителям при проезде по Крымскому мосту теперь нужно заполнять анкету. В ней указывают марку и модель машины, номер и тип двигателя. Если авто работает на электротяге — путь по мосту закрыт, таких водителей направляют объездным сухопутным маршрутом.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

