Двоих водителей наказали за проезд электромобилей по Крымскому мосту

Ранее Life.ru писал, что водителям при проезде по Крымскому мосту теперь нужно заполнять анкету. В ней указывают марку и модель машины, номер и тип двигателя. Если авто работает на электротяге — путь по мосту закрыт, таких водителей направляют объездным сухопутным маршрутом.