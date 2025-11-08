МАК опубликовал отчет о посадке Airbus A321 в кукурузном поле в 2019 году

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательные результаты расследования инцидента с аварийной посадкой самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузное поле в августе 2019 года.
Воздушное судно выполняло рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. Сразу после взлёта лайнер столкнулся со стаей чаек, что привело к отказу одного двигателя и нестабильной работе второго. Экипаж принял решение об экстренной посадке и успешно посадил самолёт на поле неподалёку от аэродрома «Раменское».
На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Благодаря грамотным действиям пилотов никто не погиб. В средствах массовой информации это происшествие получило название «чудо в кукурузном поле». Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин были удостоены звания Героев России.
