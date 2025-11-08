МАК опубликовал отчет о посадке Airbus A321 в кукурузном поле в 2019 году

Воздушное судно выполняло рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. Сразу после взлёта лайнер столкнулся со стаей чаек, что привело к отказу одного двигателя и нестабильной работе второго. Экипаж принял решение об экстренной посадке и успешно посадил самолёт на поле неподалёку от аэродрома «Раменское».