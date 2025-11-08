Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАК опубликовал отчет о посадке Airbus A321 в кукурузном поле в 2019 году

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательные результаты расследования инцидента с аварийной посадкой самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузное поле в августе 2019 года.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательные результаты расследования инцидента с аварийной посадкой самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузное поле в августе 2019 года.

Воздушное судно выполняло рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. Сразу после взлёта лайнер столкнулся со стаей чаек, что привело к отказу одного двигателя и нестабильной работе второго. Экипаж принял решение об экстренной посадке и успешно посадил самолёт на поле неподалёку от аэродрома «Раменское».

На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Благодаря грамотным действиям пилотов никто не погиб. В средствах массовой информации это происшествие получило название «чудо в кукурузном поле». Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин были удостоены звания Героев России.

Ранее сообщалось, что число погибших при крушении самолета в Кентукки выросло.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.