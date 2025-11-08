Бесстрашный бразилец решил покурить на заправке и устроил огненный хаос

Вспышка топлива на заправке в Бразилии. Видео © X / jornalodia.
Мужчина, сидевший за столиком в кафе рядом с АЗС, решил покурить. При этом курильщик додумался бросить зажжённую спичку на асфальт, находясь всего в нескольких метрах от фуры, которую заправляли топливом.
Пламя вспыхнула мгновенно. Люди поблизости начали спасаться от огня. Крупного пожара удалось избежать благодаря шустрому сотруднику заправки с огнетушителем, которому удалось вовремя потушить пламя. В результате чудом никто не пострадал.
Ранее Life.ru сообщал, что при взрыве и пожаре на газовом заводе в Иране пострадали 9 человек. Взрыв прогремел на предприятии по заправке сжиженного газа в иранском городе Шираз. Спасателям пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.
