Бесстрашный бразилец решил покурить на заправке и устроил огненный хаос

Перекур и брошенная спичка на автозаправке в Бразилии едва не привели к трагедии. Инцидент произошёл в городе Тимон на северо-востоке страны, сообщают бразильские каналы.

Источник: Life.ru

Вспышка топлива на заправке в Бразилии. Видео © X / jornalodia.

Мужчина, сидевший за столиком в кафе рядом с АЗС, решил покурить. При этом курильщик додумался бросить зажжённую спичку на асфальт, находясь всего в нескольких метрах от фуры, которую заправляли топливом.

Пламя вспыхнула мгновенно. Люди поблизости начали спасаться от огня. Крупного пожара удалось избежать благодаря шустрому сотруднику заправки с огнетушителем, которому удалось вовремя потушить пламя. В результате чудом никто не пострадал.

Ранее Life.ru сообщал, что при взрыве и пожаре на газовом заводе в Иране пострадали 9 человек. Взрыв прогремел на предприятии по заправке сжиженного газа в иранском городе Шираз. Спасателям пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.