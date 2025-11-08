Sky: британца приговорили к семи годам за попытку помочь разведке России

Случай с Говардом Майклом Филлипсом — не единственный в ряду недавних обвинений в шпионаже. Ранее в Польше пару из России обвинили в сборе информации об оппозиционных активистах для российской разведки, а в Беларуси задержали поляка по подозрению в шпионаже — при нем были найдены секретные документы, связанные с учениями «Запад-2025».