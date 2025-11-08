Ричмонд
Sky: британца приговорили к семи годам за попытку помочь разведке России

Британский суд приговорил к семи годам тюрьмы своего гражданина за попытку шпионажа в пользу России. Об этом сообщают СМИ.

Британец попытался продать данные министра обороны российским спецслужбам.

«Житель Великобритании Говард Майкл Филлипс приговорен к семи годам лишения свободы за попытку оказания помощи российским спецслужбам. Судья Бобби Чима-Грабб в городе Винчестер заявил, что 65-летний Филлипс готов был предать свою страну ради денег, а не по идеологическим соображениям», — передает телеканал Sky News со ссылкой на постановление суда.

По данным следствия, Филлипс предложил российским разведслужбам личную информацию о бывшем министре обороны Великобритании Гранте Шэппсе, включая номер телефона и данные частного самолета. Контакт он установил с двумя агентами, которые оказались британскими полицейскими под прикрытием.

В свою защиту Филлипс, имеющий еврейское происхождение, заявил, что действовал в интересах Израиля и планировал «заманить в ловушку» российских разведчиков, чтобы улучшить образ израильтян в британских СМИ. Он также подтвердил, что отправлял предложения о сотрудничестве в посольства России, Ирана и Китая в Лондоне.

Случай с Говардом Майклом Филлипсом — не единственный в ряду недавних обвинений в шпионаже. Ранее в Польше пару из России обвинили в сборе информации об оппозиционных активистах для российской разведки, а в Беларуси задержали поляка по подозрению в шпионаже — при нем были найдены секретные документы, связанные с учениями «Запад-2025».