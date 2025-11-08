Орбан после встречи с Трампом объявил о частичном снятии санкций с России: каков прогресс

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан закончили встречу в Белом доме спустя почти два часа. Вопрос российской нефти и газа значился в повестке обсуждения одним из главных пунктов. Будапешту удалось добиться отмены части санкций по энергоресурсам из РФ, а также обменяться с Вашингтоном мнениями по разрешению конфликта на Украине. Подробнее об этом — в материале URA.RU.