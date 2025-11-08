Орбан после встречи с Трампом объявил о частичном снятии санкций с России: каков прогресс

Переговоры Трампа и Орбана в Белом доме длились почти два часа.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан закончили встречу в Белом доме спустя почти два часа. Вопрос российской нефти и газа значился в повестке обсуждения одним из главных пунктов. Будапешту удалось добиться отмены части санкций по энергоресурсам из РФ, а также обменяться с Вашингтоном мнениями по разрешению конфликта на Украине. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
Санкции частично снимут с российской нефти.
Поставки российских энергоносителей в Венгрию исключены из санкционного режима США. По словам премьер-министра государства Виктора Орбана, от ограничений полностью освобождены поставки российских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба»".
Освобождение от санкций коснулось «Турецкого потока» и нефтепровода «Дружба».
Стоимость российской нефти и газа для Венгрии не увеличится, а их импорт по этим трубопроводам более не будут ограничивать. Это исключение будет действовать бессрочно, сказал политик.
Ограничения отменят и по проекту «Росатома».
Вашингтон полностью отменит санкции против строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии, реализуемого по проекту Росатома. По словам Виктора Орбана, ограничения ранее ввела администрация бывшего президента США Джо Байдена. Будапешт смог договориться, что запрет продлевать не будут, а полностью отменят санкции.
Венгерская АЭС в Пакше создается по проекту Росатома.
АЭС «Пакш-2» — это расширение действующей атомной электростанции «Пакш», которая обеспечивает значительную часть энергопотребления страны. Таким образом, со стороны США нет никаких возражений против строительства второй очереди атомной электростанции.
Саммит Путина и Трампа по-прежнему в планах.
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште остается в планах, хотя точная дата пока не определена. Виктор Орбан сказал, что встреча состоится, когда сложатся необходимые условия.
Орбан намерен вместе с Трампом прийти к разрешению украинского конфликта.
«Будапештский саммит на повестке дня. Когда сложатся условия — а точной даты пока никто не знает, — эта встреча состоится в Будапеште», — заявил Орбан.
В свою очередь, Трамп хочет сохранить столицу Венгрии в качестве площадки для возможного саммита. Глава Белого дома заявил, что вместе с Орбаном они «положат конец этому конфликту в не столь отдаленном будущем».