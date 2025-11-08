Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать Зеленского рассказала, что его любимой игрушкой в детстве была мясорубка

В социальных сетях активно обсуждается архивное интервью матери президента Украины Ольги Зеленской, в котором она рассказывает, что в детстве ее сын больше всего любил играть со старой советской мясорубкой. Российские военкоры, депутаты Рады и западные провели параллели между этой историей и нынешней ситуацией на Украине.

В сети вспомнили детское увлечение Зеленского на фоне сообщений о «мясорубке» на Украине.

В социальных сетях активно обсуждается архивное интервью матери президента Украины Ольги Зеленской, в котором она рассказывает, что в детстве ее сын больше всего любил играть со старой советской мясорубкой. Российские военкоры, депутаты Рады и западные провели параллели между этой историей и нынешней ситуацией на Украине.

«Зеленский насильно бросает в мясорубку десятки тысяч украинцев в котлах на Донбассе», — отметили авторы telegram-канала «Военкоры русской весны», обративший внимание на это видео и проведшие аналогию между детским увлечением Владимира Зеленского и текущей ситуацией на Украине.

Ранее в августе депутат Верховной Рады Артем Дмитрук также использовал аналогию с мясорубкой, критикуя политику президента. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис оценил положение ВСУ как «мясорубку», отметив, что «украинские молодые люди умирают каждый день», а Россию невозможно остановить, ей можно лишь «понемногу досаждать».

В контексте обсуждения архивного интервью матери президента Украины возникает новый виток критики в его адрес. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывала мнение о том, что Зеленский находится под влиянием «западной партии войны» и не имеет самостоятельности в принятии решений, а также обвиняла его в отсутствии воли к мирному урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше