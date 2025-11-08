В контексте обсуждения архивного интервью матери президента Украины возникает новый виток критики в его адрес. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывала мнение о том, что Зеленский находится под влиянием «западной партии войны» и не имеет самостоятельности в принятии решений, а также обвиняла его в отсутствии воли к мирному урегулированию конфликта.