Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги на семь миллионов рублей

Убитый в ОАЭ криптобизнесмен Новак оставил в РФ долги на семь миллионов рублей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Убитый в ОАЭ с супругой криптобизнесмен Роман Новак оставил в России долги более чем на 7 миллионов рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из материалов, в отношении Новака возбуждено девять исполнительных производств о взыскании более чем 7 миллионов рублей.

Вместе с тем, как указано в материалах, шесть исполнительных производств прекращены из-за отсутствия у Новака имущества.

При этом в настоящее время судебные приставы взыскивают по действующим исполнительным производствам, которые касаются взысканий «ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам», свыше 6,9 миллиона рублей — из них более 229 тысяч рублей являются исполнительским сбором.