Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги на семь миллионов рублей

При этом в настоящее время судебные приставы взыскивают по действующим исполнительным производствам, которые касаются взысканий «ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам», свыше 6,9 миллиона рублей — из них более 229 тысяч рублей являются исполнительским сбором.