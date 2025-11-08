Ричмонд
Истощённую женщину нашли прикованной к кровати в Вологодской области

В Бабаевском округе Вологодской области в одном из сельских домов обнаружена истощённая 65-летняя женщина, прикованная цепью к кровати. Инцидент вскрылся во время визита сотрудников МВД и социальных служб, проверявших неблагополучную многодетную семью.

Источник: Life.ru

По данным следствия, пенсионерку удерживали члены её семьи — 43-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба задержаны и дают показания. В настоящее время пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

По поручению и.о. руководителя следственного управления Альберта Атабиева возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). В рамках расследования предстоит установить все обстоятельства произошедшего и сроки, в течение которых женщина находилась в заточении.

Ранее Life.ru писал, что в Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери. Тело девочки нашли спрятанным в диване спустя несколько дней после смерти.

