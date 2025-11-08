Истощённую женщину нашли прикованной к кровати в Вологодской области

По данным следствия, пенсионерку удерживали члены её семьи — 43-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба задержаны и дают показания. В настоящее время пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.
По поручению и.о. руководителя следственного управления Альберта Атабиева возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). В рамках расследования предстоит установить все обстоятельства произошедшего и сроки, в течение которых женщина находилась в заточении.
