Трое мужчин пострадали при взрыве самогонного аппарата в Волгоградской области

В ноябре прошлого года в Вологде четверо человек пострадали при обрушении межквартирной перегородки в результате взрыва самогонного аппарата. Инцидент произошел в пятиэтажке на Предтеченской улице. Двоих людей с травмами срочно доставили в больницу.