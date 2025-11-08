Трое мужчин пострадали при взрыве самогонного аппарата в Волгоградской области

Три человека пострадали при взрыве самогонного аппарата в квартире дома в 3-м микрорайоне города Камышина в Волгоградской области. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщили в МЧС Волгограда.
— В 20:17 в Камышине в квартире жилого дома в 3-м микрорайоне произошла разгерметизация самогонного аппарата, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что трое мужчин с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Также были повреждены окна в квартире, возгорания не произошло.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Обстоятельства происшествия выясняются.
В ноябре прошлого года в Вологде четверо человек пострадали при обрушении межквартирной перегородки в результате взрыва самогонного аппарата. Инцидент произошел в пятиэтажке на Предтеченской улице. Двоих людей с травмами срочно доставили в больницу.