ПВО отразила атаку дронов на энергообъекты Волгоградской области

Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников на объекты энергетики. Силы ПВО Министерства обороны успешно отразили воздушную угрозу. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

В Волгограде отражают атаку ВСУ.

«Силами ПВО отражена массированная атака беспилотников ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах», — заявил глава региона.

По предварительным данным повреждений жилых строений и пострадавших нет. Ранее в регионе была введена беспилотная опасность.