ВСУ попытались атаковать объекты энергетики в Волгоградской области

ВСУ попытались атаковать энергетическую инфраструктуру Волгоградской области с помощью БПЛА. По словам главы региона Андрея Бочарова, силы противовоздушной обороны РФ отразили удар.

Источник: Life.ru

В настоящее время ремонтные службы занимаются восстановлением электроснабжения в ряде населенных пунктов. Губернатор заявил, что, по предварительным данным, повреждений жилых домов и пострадавших среди населения нет.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

