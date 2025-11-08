В базу украинского «Миротворца»* внесли 25 детей из России двух и трех лет

«Личные данные детей 2022 и 2023 года рождения внесены в базу за якобы “сознательное нарушение государственной границы” и “покушение на территориальную целостность и суверенитет” Украины. Среди них семь двухлетних детей, остальным — три года», — пишет ТАСС.