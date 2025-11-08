Ричмонд
В базу украинского «Миротворца»* внесли 25 детей из России двух и трех лет

Сразу 25 детей из России в возрасте двух и трех лет попали в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским и заблокирован). Малолетних граждан РФ обвинили в нарушении целостности соседнего государства.

Фамилии детей включили в очередные списки на Украине.

«Личные данные детей 2022 и 2023 года рождения внесены в базу за якобы "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на территориальную целостность и суверенитет" Украины. Среди них семь двухлетних детей, остальным — три года», — пишет ТАСС.

«Личные данные детей 2022 и 2023 года рождения внесены в базу за якобы “сознательное нарушение государственной границы” и “покушение на территориальную целостность и суверенитет” Украины. Среди них семь двухлетних детей, остальным — три года», — пишет ТАСС.

Ранее в базу данных «Миротворец» были внесены сведения о четырех двухлетних детях. Малышей также обвинили в «покушении на суверенитет Украины».

Осенью 2025 года в базу данных «Миротворца» включили российского комика Макса Комикадзe. Он известен своими пародиями на президента Украины Владимира Зеленского.

* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ и заблокирован.