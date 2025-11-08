Воровала из карманов пенсионеров: приговор бывшей начальнице вынесли в Приморье

Спасский районный суд вынес приговор начальнице местного отделения крупной организации. Ее признали виновной в хищении средств, предназначенных для выплаты пенсий и социальных пособий, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Приморского края.
В суде обвиняемая не признала свою вину в хищении денег, предназначенных для выплат пенсий и пособий. Однако собранные доказательства свидетельствовали об обратном.
Женщину приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, суд обязал ее возместить организации ущерб в размере 183 934 рублей.
Ранее «Комсомолка» писала об обвинении бывшего директора коммерческой фирмы в мошенничестве при вывозе мусора. Ущерб от его действий составил 10 миллионов рублей.