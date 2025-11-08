Британские военные оглохли после испытаний долгожданных бронемашин

Поставка машин стоимостью почти 10 миллионов фунтов стерлигов каждая была анонсирована на фоне вопросов об их актуальности, что показал, в частности, конфликт на Украине. Тем не менее заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что первые 50 ББМ готовы «к развёртыванию на восточном фланге НАТО». При этом он признал многократные срывы сроков в прошлом. Также Поллард отказался назвать, сколько военнослужащих до сих пор страдают от проблем со слухом, сославшись на конфиденциальность данных.