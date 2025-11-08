Британские военные оглохли после испытаний долгожданных бронемашин

По официальной информации, инцидент затронул лишь «небольшое число» персонала и не является «системным» сбоем. Несмотря на это, отмечается, что экипажи, ранее сообщавшие о проблемах со слухом, вновь обращаются за медпомощью. Некоторым из них потребовалось обследование в военном медицинском центре по итогам летних испытаний.
6 ноября газета The Guardian сообщила, что Армия Британии начала получать боевые машины Ajax, поставки которых отстают от графика на восемь лет.
Контракт на 589 единиц техники был заключён с General Dynamics UK ещё в 2014 году, а первые поставки планировались в 2017 году. Однако процесс неоднократно срывался. Причиной задержек стали серьёзные проблемы, выявленные на испытаниях: у экипажей фиксировалось ухудшение слуха и отёки суставов из-за чрезмерной вибрации, которая, по данным экспертов, даже мешала вести прицельную стрельбу на ходу.
Поставка машин стоимостью почти 10 миллионов фунтов стерлигов каждая была анонсирована на фоне вопросов об их актуальности, что показал, в частности, конфликт на Украине. Тем не менее заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что первые 50 ББМ готовы «к развёртыванию на восточном фланге НАТО». При этом он признал многократные срывы сроков в прошлом. Также Поллард отказался назвать, сколько военнослужащих до сих пор страдают от проблем со слухом, сославшись на конфиденциальность данных.
