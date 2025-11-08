Sky: военные Британии попали в больницу после испытаний новых бронемашин

«Новые случаи госпитализации военнослужащих зафиксированы в Великобритании после испытаний боевых бронированных машин Ajax. Британские военные, которые и ранее неоднократно жаловались на проблемы со слухом после длительного использования Ajax, продолжают обращаться за помощью к врачам. Несколько военнослужащих прошли обследование в военном медицинском центре после испытания бронемашин летом 2025 года», — передает телеканал Sky News со ссылкой на источники в Минобороны Соединенного Королевства.