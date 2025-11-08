Ричмонд
Один человек пострадал в ДТП в Хабаровском крае

В ГАИ подвели итоги дежурных суток.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги дежурных суток. На дорогах Хабаровского края зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

7 ноября в Хабаровском крае зарегистрировано одно ДТП — столкновение, в котором травмы получил один человек.

За сутки инспекторы ГАИ выявили 360 нарушений правил дорожного движения. Среди нарушителей оказались водители без прав, а также те, кто не пропускал пешеходов на переходах. Несколько пешеходов также переходили дорогу вне установленных мест.

Сотрудники ГАИ продолжают проверки, чтобы сделать дороги региона безопаснее.