Водопровод в Снеговой Пади рвётся три дня подряд в разных местах

Видеозапись с места коммунальной аварии опубликована в telegram-канале микрорайона.
6 ноября рвало трубу возле дома № 34 на той же улице — не без участия неосторожных рабочих, проводивших работы по перекладке трубопровода в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры». Для жителей пришлось организовывать подвоз воды цистерной.
А 5 ноября часть микрорайона оставалась без воды из-за повреждения рабочими водовода возле православного прихода.
После завершения аварийно-восстановительных работ трубы нередко рвутся уже в самих домах, так как при подключении к системе приходится значительно повышать давление в системе. Подобные инциденты уже случались в домах № 34, № 38 и № 44 на улице Адмирала Горшкова.
Ситуация вызывает резонное возмущение местных жителей, которые задаются вопросами: из какого материала делают эти трубы, раз они с такой лёгкостью лопаются, и доколе будут подключать новые жилые комплексы к старым коммуникациям, которые прокладывались 15 лет назад и были рассчитаны на явно меньшее количество абонентов. Один из последних порывов заинтересовал прокуратуру, но пока ситуация, очевидно, не стабилизировалась (стабильны только коммунальные аварии).