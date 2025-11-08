Ричмонд
Водопровод в Снеговой Пади рвётся три дня подряд в разных местах

Вечером 7 ноября во Владивостоке в очередной раз случился порыв на водопроводных сетях в микрорайоне Снеговая Падь, на этот раз лопнула труба возле дома № 38 по улице Адмирала Горшкова, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Видеозапись с места коммунальной аварии опубликована в telegram-канале микрорайона.

6 ноября рвало трубу возле дома № 34 на той же улице — не без участия неосторожных рабочих, проводивших работы по перекладке трубопровода в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры». Для жителей пришлось организовывать подвоз воды цистерной.

А 5 ноября часть микрорайона оставалась без воды из-за повреждения рабочими водовода возле православного прихода.

После завершения аварийно-восстановительных работ трубы нередко рвутся уже в самих домах, так как при подключении к системе приходится значительно повышать давление в системе. Подобные инциденты уже случались в домах № 34, № 38 и № 44 на улице Адмирала Горшкова.

Ситуация вызывает резонное возмущение местных жителей, которые задаются вопросами: из какого материала делают эти трубы, раз они с такой лёгкостью лопаются, и доколе будут подключать новые жилые комплексы к старым коммуникациям, которые прокладывались 15 лет назад и были рассчитаны на явно меньшее количество абонентов. Один из последних порывов заинтересовал прокуратуру, но пока ситуация, очевидно, не стабилизировалась (стабильны только коммунальные аварии).