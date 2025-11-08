Водопровод в Снеговой Пади рвётся три дня подряд в разных местах

Ситуация вызывает резонное возмущение местных жителей, которые задаются вопросами: из какого материала делают эти трубы, раз они с такой лёгкостью лопаются, и доколе будут подключать новые жилые комплексы к старым коммуникациям, которые прокладывались 15 лет назад и были рассчитаны на явно меньшее количество абонентов. Один из последних порывов заинтересовал прокуратуру, но пока ситуация, очевидно, не стабилизировалась (стабильны только коммунальные аварии).