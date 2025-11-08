Убитый в ОАЭ криптобизнесмен Новак накопил долгов на 6,4 миллиона рублей

Криптобизнесмен Роман Новак, которого убили на съемной вилле в ОАЭ, оставил в РФ долги на сумму более 6,4 миллиона рублей. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщило ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
Уточняется, что часть долгов из данной суммы взыскивают в принудительном порядке. По данным агентства, преимущественно речь идет об ущербе, который был причинен преступлением.
В отношении Новака открыты девять исполнительных производств, часть из которых прекращена, говорится в судебных и других материалах, передает ТАСС.
Роман Новак перед смертью просил в долг 400 тысяч долларов. Он рассказывал, что якобы застрял в горах на границе с Оманом, сообщил 7 ноября Telegram-канале Mash.
В Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях сотрудники правоохранительных органов задержали участников преступной группы, которые подозреваются в убийстве Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ. После убийства их тела закопали в пустынной местности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
О произошедшем стало известно ночью 7 ноября. По данным журналистов, супруги перестали выходить на связь с семьей около месяца назад — после 4 октября сигналы их смартфонов зафиксировали в городе Хатта и Омане. Позднее СМИ сообщили, что в деле об убийстве Новака и его супруги в ОАЭ фигурируют восемь подозреваемых.