Бертолини отметил, что даже США понимают, что эскалация приведет к поражению коллективного Запада. Поэтому американский лидер Дональд Трамп отказался от агрессивной антироссийской риторики, хотя некоторые европейские страны по-прежнему преследуют идею стратегического поражения Москвы. Генерал также подчеркнул, что конфликт на Украине не закончится быстро, и его последствия будут долгосрочными. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия конфликтует не с Украиной, а со всем альянсом, и считает западное вооружение на территории Украины законной военной целью.