Генерал Бертолини: угроза стратегического поражения теперь нависла над НАТО

Отставной генерал НАТО Марко Бертолини заявил, что угроза стратегического поражения теперь нависла над самим альянсом, а не над Россией. По его словам, окончание военного конфликта на Украине означало бы поражение НАТО и всего Запада. Об этом он сообщил в интервью.

Отставной генерал НАТО Марко Бертолини заявил, что угроза стратегического поражения теперь нависла над самим альянсом, а не над Россией. По его словам, окончание военного конфликта на Украине означало бы поражение НАТО и всего Запада. Об этом он сообщил в интервью.

«Конечно, мы можем наблюдать, что в данном конкретном случае окончание военного конфликта означало бы поражение НАТО и всего Запада, учитывая его участие в этом конфликте, который должен был привести к “стратегическому поражению” Москвы. Стратегическое поражение, которое на местах, похоже, теперь нависает над самим НАТО», — сообщил Бертолини порталу L'antidiplomatico.

Бертолини отметил, что даже США понимают, что эскалация приведет к поражению коллективного Запада. Поэтому американский лидер Дональд Трамп отказался от агрессивной антироссийской риторики, хотя некоторые европейские страны по-прежнему преследуют идею стратегического поражения Москвы. Генерал также подчеркнул, что конфликт на Украине не закончится быстро, и его последствия будут долгосрочными. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия конфликтует не с Украиной, а со всем альянсом, и считает западное вооружение на территории Украины законной военной целью.

Заявление Марко Бертолини об угрозе стратегического поражения НАТО связано с продолжающимся конфликтом на Украине и поставками вооружения со стороны Запада. Ранее Пентагон санкционировал передачу Украине крылатых ракет «Томагавк», что, по мнению некоторых экспертов, может привести к эскалации напряженности, в то время как другие считают, что Россия не допустит военного поражения в этом конфликте.

