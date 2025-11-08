Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Россия не хочет закончить конфликт на Украине

Россия не желает завершать конфликт на Украине. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил о препятствиях в урегулировании украинского конфликта.

Россия не желает завершать конфликт на Украине. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться», — заявил Трамп. Так политик отреагировал на вопрос о том, в чем заключается проблема, мешающая проведению саммита американского лидера и президента России Владимира Путина.

Ранее Дональд Трамп высказывался о приверженности скорейшему завершению конфликта на Украине и готовности привлечь к переговорам лидеров России и Украины. На Генассамблее ООН он заявлял о возможности быстро достичь мира, но отмечал отсутствие заметного прогресса в урегулировании ситуации.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что встреча лидеров государств зависит от Трампа. Это связано с тем, что он является инициатором.

Вечером 23 октября президент РФ Владимир Путин через журналистов кремлевского пула ответил на заявления американского коллеги. Российский лидер напомнил о том, что диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому всегда важно поддерживать продолжение диалога, и сейчас Россия его поддерживает, сказал политик.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше