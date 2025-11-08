Трамп: Россия не хочет закончить конфликт на Украине

Вечером 23 октября президент РФ Владимир Путин через журналистов кремлевского пула ответил на заявления американского коллеги. Российский лидер напомнил о том, что диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому всегда важно поддерживать продолжение диалога, и сейчас Россия его поддерживает, сказал политик.