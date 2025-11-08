Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Петербурга приняли детскую игрушку за дрон

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга прохожие заметили предмет, внешне напоминавший беспилотник, и вызвали Росгвардию, сообщили в региональном управлении ведомства. Спецназ ОМОН «Бастион» с минно-розыскной собакой обследовал находку и выяснил, что это безопасный детский квадрокоптер К10 с пультом без батареек.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл возле жилого комплекса «Тихая гавань» на бульваре Головнина в пятницу около 16:00 по московскому времени. Представители главка подчеркнули, что опасности объект не представлял.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ при отступлении из Красногорского минировали территорию с помощью необычных мин в форме хоккейных шайб. Такие устройства, сброшенные с беспилотников, представляют серьёзную угрозу для жизни.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.