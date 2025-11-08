Жители Петербурга приняли детскую игрушку за дрон

Инцидент произошёл возле жилого комплекса «Тихая гавань» на бульваре Головнина в пятницу около 16:00 по московскому времени. Представители главка подчеркнули, что опасности объект не представлял.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ при отступлении из Красногорского минировали территорию с помощью необычных мин в форме хоккейных шайб. Такие устройства, сброшенные с беспилотников, представляют серьёзную угрозу для жизни.
