Жители Петербурга приняли детскую игрушку за дрон

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга прохожие заметили предмет, внешне напоминавший беспилотник, и вызвали Росгвардию, сообщили в региональном управлении ведомства. Спецназ ОМОН «Бастион» с минно-розыскной собакой обследовал находку и выяснил, что это безопасный детский квадрокоптер К10 с пультом без батареек.