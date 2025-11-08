В Киеве и Конотопе на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

Взрывы произошли в Киеве, информирует украинский «24 канал».
«Жители Киева услышали взрывы», — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации журналистов, взрывы прогремели в пригороде Харькова и Днепропетровске.
Чуть позже серия взрывов прогремела в Конотопе в Сумской области.
«Целая серия взрывов», — написал мэр города Артём Семенихин в своём блоге в соцсетях.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины второй раз на ночь объявлена воздушная тревога.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее военкоры заявили, что гиперзвуковые «Кинжалы» атаковали авиабазу Вооружённых сил Украины в Киевской области.