В Киеве и Конотопе на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

На всей территории Украины второй раз на ночь объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Киеве, информирует украинский «24 канал».

«Жители Киева услышали взрывы», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации журналистов, взрывы прогремели в пригороде Харькова и Днепропетровске.

Чуть позже серия взрывов прогремела в Конотопе в Сумской области.

«Целая серия взрывов», — написал мэр города Артём Семенихин в своём блоге в соцсетях.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины второй раз на ночь объявлена воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее военкоры заявили, что гиперзвуковые «Кинжалы» атаковали авиабазу Вооружённых сил Украины в Киевской области.