Shot: Около 10 взрывов прогремели в небе над Саратовской областью

Около 10 взрывов было слышно в небе над Саратовской областью. Регион пытаются атаковать беспилотники ВСУ. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что проснулись ночью от громких хлопков и сирен тревоги. По предварительным данным, сбито уже несколько воздушных целей, последствий на земле не наблюдается, — сказано в публикации.
Официальной информации о последствиях атаки БПЛА пока не поступало.
В результате атаки украинского беспилотника в селе Октябрьское Рыльского района Курской области был ранен 12-летний школьник. Об этом 7 ноября сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В ночь с 5 на 6 ноября российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 75 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов было уничтожено в небе над Волгоградской областью — 49. Кроме того, дежурные расчеты ПВО сбили семь БПЛА над Крымом, шесть — над Воронежской областью и четыре — над Ростовским регионом.