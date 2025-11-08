Ричмонд
В Харькове и Киеве прогремели взрывы

В Киеве, Харькове и Днепропетровске на Украине были слышны несколько взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Взрывы были слышны в Киеве на Украине, а также в пригороде Харькова и Днепропетровске», — сообщается в telegram-канале украинского «24 канала». О повторных взрывах в пригороде Харькова сообщил Украинский телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит по всей территории страны.

Взрывы произошли на фоне продолжающихся ударов по украинской инфраструктуре, которые Вооруженные силы РФ начали наносить с 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. Удары нацелены на объекты оборонной промышленности, военного управления и связи.

