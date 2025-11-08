Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новом Уренгое пропал 17-летний подросток

В Новом Уренгое поселка Коротчаево (ЯНАО) пропала Мария Леоненко Андреевна. Девушка 17-ти лет исчезла 7 ноября 2025 года. Об этом пишут в telegram-канале ДПСО «Ямал».

Местонахождение девушки неизвестно с 7 ноября 2025 года.

В Новом Уренгое поселка Коротчаево (ЯНАО) пропала Мария Леоненко Андреевна. Девушка 17-ти лет исчезла 7 ноября 2025 года. Об этом пишут в telegram-канале ДПСО «Ямал».

«Пропала Леоненко Мария Андреевна, 17 лет, Коротчаево — Новый Уренгой, ЯНАО. С 7 ноября 2025 года ее местонахождение неизвестно», — сообщают в посте.

Известно, что Марию видели в последний раз в черных пуховике и уггах. Из примет — девушка ростом 163 сантиметра, плотного телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. О ее местонахождении просьба сообщать по номерам 112 и 8−800−200−71−78.

Пропала Мария Леоненко Андреевна.