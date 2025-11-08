Ричмонд
Хулиганку, обстрелявшую машину «скорой помощи» в Уссурийске, оставили под арестом

Приморский краевой суд поддержал решение Уссурийского районного суда об аресте местной жительницы, обстрелявшей автомобиль скорой медицинской помощи из пневматического пистолета, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы региона.

Источник: ДЕЙТА

В первой инстанции для дебоширки избрали меру пресечения в виде водворения в следственный изолятор на два месяца. Сторона защиты попыталась отменить это постановление, но апелляционная инстанция согласилась с первой, решение вступило в силу.

Женщине предъявлено обвинение в хулиганстве, совершённом с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Гражданка, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, произвела несколько выстрелов в автомобиль медиков, которые к ней же на вызов и приехали. Бригада скорой медицинской помощи, к счастью, не пострадала. Инцидент произошёл в октябре этого года.

Ранее депутаты Государственной Думы от ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым подготовили законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления, совершённые в отношении медицинских работников при исполнении ими должностных обязанностей. В Минздрав также поступало предложение об административной ответственности за подчёркнуто неуважительное отношение к врачам.

Впрочем, некоторые считают неуважительным отношением к врачам идею с отработками по распределению для молодых специалистов: все бюджетные места в медицинских вузах будут делать целевыми, студентов обяжут заключать договор с конкретным бюджетным учреждением и отработать там несколько лет после выпуска. Если студент нарушит условия договора, в том числе из-за отчисления, ему придётся заплатить компенсацию, в три раза превышающую стоимость обучения. Многие эксперты видят новацию несправедливой по отношению к молодым специалистам, которым будут указывать, как и где работать, шантажируя их увольнением с последующей выплатой неподъёмного штрафа, но всё это — за весьма низкую зарплату.

