Хулиганку, обстрелявшую машину «скорой помощи» в Уссурийске, оставили под арестом

В первой инстанции для дебоширки избрали меру пресечения в виде водворения в следственный изолятор на два месяца. Сторона защиты попыталась отменить это постановление, но апелляционная инстанция согласилась с первой, решение вступило в силу.
Женщине предъявлено обвинение в хулиганстве, совершённом с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Гражданка, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, произвела несколько выстрелов в автомобиль медиков, которые к ней же на вызов и приехали. Бригада скорой медицинской помощи, к счастью, не пострадала. Инцидент произошёл в октябре этого года.
Ранее депутаты Государственной Думы от ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым подготовили законопроект об ужесточении уголовной ответственности за преступления, совершённые в отношении медицинских работников при исполнении ими должностных обязанностей. В Минздрав также поступало предложение об административной ответственности за подчёркнуто неуважительное отношение к врачам.
Впрочем, некоторые считают неуважительным отношением к врачам идею с отработками по распределению для молодых специалистов: все бюджетные места в медицинских вузах будут делать целевыми, студентов обяжут заключать договор с конкретным бюджетным учреждением и отработать там несколько лет после выпуска. Если студент нарушит условия договора, в том числе из-за отчисления, ему придётся заплатить компенсацию, в три раза превышающую стоимость обучения. Многие эксперты видят новацию несправедливой по отношению к молодым специалистам, которым будут указывать, как и где работать, шантажируя их увольнением с последующей выплатой неподъёмного штрафа, но всё это — за весьма низкую зарплату.