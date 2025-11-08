Хулиганку, обстрелявшую машину «скорой помощи» в Уссурийске, оставили под арестом

Впрочем, некоторые считают неуважительным отношением к врачам идею с отработками по распределению для молодых специалистов: все бюджетные места в медицинских вузах будут делать целевыми, студентов обяжут заключать договор с конкретным бюджетным учреждением и отработать там несколько лет после выпуска. Если студент нарушит условия договора, в том числе из-за отчисления, ему придётся заплатить компенсацию, в три раза превышающую стоимость обучения. Многие эксперты видят новацию несправедливой по отношению к молодым специалистам, которым будут указывать, как и где работать, шантажируя их увольнением с последующей выплатой неподъёмного штрафа, но всё это — за весьма низкую зарплату.