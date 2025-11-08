Ночью в Хабаровске пожарные почти пять часов тушили авторазборку на Иркутской

Около полуночи на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании на улице Иркутской. На место выехали подразделения МЧС по повышенному рангу вызова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".