Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью в Хабаровске пожарные почти пять часов тушили авторазборку на Иркутской

Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Около полуночи на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании на улице Иркутской. На место выехали подразделения МЧС по повышенному рангу вызова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Горел двухэтажный ангар, построенный из сэндвич-панелей и металлопрофиля. Людей внутри не было. Пламя быстро распространилось по помещению, металлические конструкции из-за высокой температуры начали деформироваться.

«Пожарные сосредоточили силы на защите соседних зданий и эвакуации автомобиля, припаркованного у забора. Из-за большого количества горючих материалов внутри ангара тушение осложнилось, существовал риск обрушения. Для подачи воды организовали подвоз от ближайших гидрантов», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На месте работали 34 человека и 10 единиц техники. К 1:28 возгорание на площади около тысячи квадратных метров удалось локализовать, а к пяти утра пожар полностью ликвидировали.

Огнем уничтожены автозапчасти, автопогрузчик и небольшой грузовой автомобиль. Причины возгорания устанавливаются.