Ночью в Хабаровске пожарные почти пять часов тушили авторазборку на Иркутской

Около полуночи на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило сообщение о возгорании на улице Иркутской. На место выехали подразделения МЧС по повышенному рангу вызова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Горел двухэтажный ангар, построенный из сэндвич-панелей и металлопрофиля. Людей внутри не было. Пламя быстро распространилось по помещению, металлические конструкции из-за высокой температуры начали деформироваться.
«Пожарные сосредоточили силы на защите соседних зданий и эвакуации автомобиля, припаркованного у забора. Из-за большого количества горючих материалов внутри ангара тушение осложнилось, существовал риск обрушения. Для подачи воды организовали подвоз от ближайших гидрантов», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На месте работали 34 человека и 10 единиц техники. К 1:28 возгорание на площади около тысячи квадратных метров удалось локализовать, а к пяти утра пожар полностью ликвидировали.
Огнем уничтожены автозапчасти, автопогрузчик и небольшой грузовой автомобиль. Причины возгорания устанавливаются.