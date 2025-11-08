Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников в Саратове

Один человек пострадал в Саратове, где ранее была объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Один человек пострадал в Саратове, где ранее была объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

— Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. По предварительным данным, пострадал один человек, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые экстренные службы, добавил глава региона.

Около 10 взрывов было слышно в небе над Саратовской областью. Регион пытаются атаковать беспилотники ВСУ, сообщил ранее Telegram-канал Shot. Местные жители рассказали, что проснулись ночью от громких хлопков и сирен тревоги.

В результате атаки украинского беспилотника в селе Октябрьское Рыльского района Курской области был ранен 12-летний школьник. Об этом 7 ноября сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В ночь с 5 на 6 ноября российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 75 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов было уничтожено в небе над Волгоградской областью — 49. Кроме того, дежурные расчеты ПВО сбили семь БПЛА над Крымом, шесть — над Воронежской областью и четыре — над Ростовским регионом.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше