Один человек пострадал при атаке украинских беспилотников в Саратове

В ночь с 5 на 6 ноября российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 75 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов было уничтожено в небе над Волгоградской областью — 49. Кроме того, дежурные расчеты ПВО сбили семь БПЛА над Крымом, шесть — над Воронежской областью и четыре — над Ростовским регионом.