Kia Sorento сгорела дотла в центре Ноябрьска. Фото

Возгорание легковушки произошло в 20:02 на улице Ленина.
В Ноябрьске на улице Ленина 35Б (ЯНАО) вечером 7 ноября полностью сгорел автомобиль Kia Sorento. Предварительной причиной пожара считается умышленный поджог. Об этом сообщают в группе «ВКонтакте» ЕДДС-112 города Ноябрьск.
«07.11.2025 года в 20:02, улица Ленина, возле дома 35Б, открытое горение и задымление легкового автомобиля Kia Sorento… Предварительная причина пожара — поджог», — пишут в посте.
На момент прибытия пожарных расчетов наблюдалось открытое горение и сильное задымление. В ведомстве уточнили, что в результате пожара были повреждены узлы и агрегаты двигательного отсека и кузова автомобиля на общей площади двух квадратных метров. Пострадавших нет.
На месте работали оперативные службы. МЧС проводит проверку по факту возгорания.
