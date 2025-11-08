Kia Sorento сгорела дотла в центре Ноябрьска. Фото

На момент прибытия пожарных расчетов наблюдалось открытое горение и сильное задымление. В ведомстве уточнили, что в результате пожара были повреждены узлы и агрегаты двигательного отсека и кузова автомобиля на общей площади двух квадратных метров. Пострадавших нет.