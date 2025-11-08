Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Kia Sorento сгорела дотла в центре Ноябрьска. Фото

В Ноябрьске на улице Ленина 35Б (ЯНАО) вечером 7 ноября полностью сгорел автомобиль Kia Sorento. Предварительной причиной пожара считается умышленный поджог. Об этом сообщают в группе «ВКонтакте» ЕДДС-112 города Ноябрьск.

Возгорание легковушки произошло в 20:02 на улице Ленина.

В Ноябрьске на улице Ленина 35Б (ЯНАО) вечером 7 ноября полностью сгорел автомобиль Kia Sorento. Предварительной причиной пожара считается умышленный поджог. Об этом сообщают в группе «ВКонтакте» ЕДДС-112 города Ноябрьск.

«07.11.2025 года в 20:02, улица Ленина, возле дома 35Б, открытое горение и задымление легкового автомобиля Kia Sorento… Предварительная причина пожара — поджог», — пишут в посте.

На момент прибытия пожарных расчетов наблюдалось открытое горение и сильное задымление. В ведомстве уточнили, что в результате пожара были повреждены узлы и агрегаты двигательного отсека и кузова автомобиля на общей площади двух квадратных метров. Пострадавших нет.

На месте работали оперативные службы. МЧС проводит проверку по факту возгорания.

Полностью сгорел автомобиль Kia Sorento.

Ранее URA.RU сообщало, что в микрорайоне Оптимистов в Новом Уренгое (ЯНАО) загорелась квартира в многоэтажном доме. На месте происшествия были обнаружены тела мужчины и женщины.