Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратове после атаки БПЛА повреждён жилой сектор, один человек пострадал

В Саратове дрон атаковал жилой сектор, ранее в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Роман Бусаргин сообщил об одном пострадавшем и повреждениях жилого сектора в Саратове после атаки беспилотника.

«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно, пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — проинформировал глава региона в Telegram-канале.

В ночь на 8 ноября в Саратовской области была объявлена угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в поселке Сосновый Туапсинского района обломки беспилотного летательного аппарата ВСУ нанесли ущерб многоквартирному жилому дому. Согласно предварительным данным, тогда фрагменты БПЛА попали на третий этаж строения, что привело к разрушению оконных конструкций.

Кроме этого, в ночь на 6 ноября под Воронежем обломки украинского БПЛА повредили крышу склада. Тогда сообщалось о девяти сбитых над регионом беспилотниках.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше