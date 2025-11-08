В Саратове после атаки БПЛА повреждён жилой сектор, один человек пострадал

Губернатор Роман Бусаргин сообщил об одном пострадавшем и повреждениях жилого сектора в Саратове после атаки беспилотника.
«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно, пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — проинформировал глава региона в Telegram-канале.
В ночь на 8 ноября в Саратовской области была объявлена угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в поселке Сосновый Туапсинского района обломки беспилотного летательного аппарата ВСУ нанесли ущерб многоквартирному жилому дому. Согласно предварительным данным, тогда фрагменты БПЛА попали на третий этаж строения, что привело к разрушению оконных конструкций.
Кроме этого, в ночь на 6 ноября под Воронежем обломки украинского БПЛА повредили крышу склада. Тогда сообщалось о девяти сбитых над регионом беспилотниках.