Возросло число жертв крушения самолета в США

Число жертв крушения грузового самолета компании UPS в американском штате Кентукки возросло до 14 человек. Об этом сообщил мэр города Луисвилл Крейг Гринберг на своей странице в социальной сети X, отметив, что вечером на месте происшествия было обнаружено тело еще одного погибшего.