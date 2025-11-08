Число жертв крушения грузового самолёта в Кентукки увеличилось до 14

14 человек погибли в результате крушения грузового самолёта в американском штате Кентукки, проинформировал мэр города Луисвилл Крейг Гринберг.
«Общее число известных жертв достигло 14», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Напомним, инцидент случился в среду. Самолёт потерпел крушение после вылета из аэропорта города Луисвилла. В авиакомпании UPS заявили, что на борту были три члена экипажа.
Губернатор штата Кентукки Энди Бешир рассказал, что повреждения получили объекты двух предприятий — фабрики по переработке отходов и магазина автозапчастей.
По предварительном данным, причиной крушения грузового самолёта могло стать возгорание двигателя во время взлёта.
Ранее сообщалось об 11 погибших, кроме того, несколько человек числились пропавшими без вести.
