Число жертв крушения грузового самолёта в Кентукки увеличилось до 14

Самолёт потерпел крушение после вылета из аэропорта города Луисвилла.

Источник: Аргументы и факты

14 человек погибли в результате крушения грузового самолёта в американском штате Кентукки, проинформировал мэр города Луисвилл Крейг Гринберг.

«Общее число известных жертв достигло 14», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Напомним, инцидент случился в среду. Самолёт потерпел крушение после вылета из аэропорта города Луисвилла. В авиакомпании UPS заявили, что на борту были три члена экипажа.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир рассказал, что повреждения получили объекты двух предприятий — фабрики по переработке отходов и магазина автозапчастей.

По предварительном данным, причиной крушения грузового самолёта могло стать возгорание двигателя во время взлёта.

Ранее сообщалось об 11 погибших, кроме того, несколько человек числились пропавшими без вести.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.