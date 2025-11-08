В Красноярске женщина осталась без квартир после звонка «из службы доставки»

44-летняя красноярка поверила в историю о «финансировании недружественной страны» и осталась без квартир. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.
В конце сентября женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы доставки. Под предлогом отмены несуществующей посылки он выманил у неё одноразовый код из смс. Сразу после этого пришло сообщение о «несанкционированном доступе» к её аккаунту на портале «Госуслуги».
Когда жительница Красноярска перезвонила по номеру «службы поддержки», ей ответил якобы представитель Росфинмониторинга. Он уверил женщину, что злоумышленники уже оформили доверенность на её имя и собираются продать её квартиры.
Пока пострадавшая пыталась разобраться в происходящем, к ней подключился «инспектор Росфинмониторинга». Он заявил, что её данные могли быть использованы для «финансирования недружественной страны», и что за это грозит уголовная ответственность.
В это время женщина как раз продавала две квартиры, чтобы переехать в Санкт-Петербург. Мошенники воспользовались ситуацией: убедили перевести вырученные деньги на «безопасные счета» через поддельное приложение «ЦБ», которое они помогли установить.
За неделю красноярка отправила аферистам более 11,7 миллиона рублей. Когда деньги закончились, лжесотрудники стали запугивать её и даже склоняли к саморазрушительным действиям.
По факту произошедшего заведено уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.