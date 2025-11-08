Священник рассказал об отношении к пропавшему Усольцеву в Железногорске

Настоятель Михаило-Архангельского собора в Железногорске, протоиерей Роман Нещерет рассказал aif.ru об отношении в городе к без вести пропавшему с женой и ребенком в лесах Красноярского края предпринимателю Сергею Усольцеву.
«Знаком с Усольцевым я не был. И в принципе фамилия для меня была не на слуху. Но я сейчас хожу в школу английского, изучаю язык, и там мне рассказали, что одним из учредителей заведения является как раз Сергей Усольцев. Тогда-то я о нем впервые и услышал», — отметил отец Роман.
Протоиерей уточнил, что отзывы о нем были только теплые.
«Никто не мог поверить, что такое с ним и его семьей могло произойти, все говорили, что очень жаль и прочее», — поделился отец Роман.
Ранее протоиерей Роман Нещерет рассказал, что, когда стало известно об исчезновении Усольцевых, в Михаило-Архангельский собор приходили люди и заказывали молебен о благополучии семьи.
Сергей Усольцев — известный предприниматель в Железногорске, который с 2013 года руководит заводом порошковых красок и полимеров под названием «Поливест-Железногорск», владеет половиной акций компании. В 2021 году он намеревался расширить экспорт продукции завода на рынки стран СНГ, включая Киргизию и Узбекистан. В период конца 90-х и начала 2000-х годов Усольцев участвовал в проектах, финансируемых американскими грантами.
Усольцевы — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина — исчезла в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. Активные поиски семьи с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, собак и беспилотников длились почти две недели, однако ни одного следа пропавших так и не было обнаружено.
