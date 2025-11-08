Российское судно NEKSU спасено у берегов Японии

Российское судно NEKSU, ранее дрейфовавшее у побережья Японии, было взято на буксир японским патрульным кораблем. Как сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства России в Ниигате Алексей Криворучко, экипаж находится в полной безопасности и чувствует себя хорошо.
По словам дипломата, операция по буксировке была завершена вечером накануне. Около полудня по местному времени судно планировалось передать гражданскому буксиру в районе порта Тояма для последующей постановки на ремонт.
Генеральное консульство России продолжает контролировать развитие ситуации.
