Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российское судно NEKSU спасено у берегов Японии

Российское судно NEKSU, ранее дрейфовавшее у побережья Японии, было взято на буксир японским патрульным кораблем.

Российское судно NEKSU, ранее дрейфовавшее у побережья Японии, было взято на буксир японским патрульным кораблем. Как сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства России в Ниигате Алексей Криворучко, экипаж находится в полной безопасности и чувствует себя хорошо.

По словам дипломата, операция по буксировке была завершена вечером накануне. Около полудня по местному времени судно планировалось передать гражданскому буксиру в районе порта Тояма для последующей постановки на ремонт.

Генеральное консульство России продолжает контролировать развитие ситуации.

Ранее сообщалось, что возросло число жертв крушения самолета в США.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.