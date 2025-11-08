Дрейфующее российское грузовое судно у берегов Японии взяли на буксир

Судно дрейфует в Японском море неподалеку от города Хими в префектуре Тояма. Из 15 российских моряков никто не пострадал.
«Навстречу судну следуют патрульные корабли японской стороны. Судну готовят всевозможную помощь и планируют буксировку в порт. Мы продолжаем отслеживать ситуацию», — приводит комментарий дипломата агентство «РИА Новости».
NEKSU вышло из порта Владивостока и направилось в порт Фусики-Тояма 4 ноября. Экипаж подал сигнал о поломке 7 ноября. Судно предназначено для перевозки автомобилей.
Ранее Life.ru сообщал, как корабль береговой охраны с экипажем завалился на бок на пирсе на Камчатке. Как оказалось, судно хотели отремонтировать, но разрешения на это не было, и само место было неподходящим. В момент падения на судне находились люди, но никто не пострадал.
