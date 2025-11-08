Дрейфующее российское грузовое судно у берегов Японии взяли на буксир

Ранее Life.ru сообщал, как корабль береговой охраны с экипажем завалился на бок на пирсе на Камчатке. Как оказалось, судно хотели отремонтировать, но разрешения на это не было, и само место было неподходящим. В момент падения на судне находились люди, но никто не пострадал.