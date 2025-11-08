Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за день спасатели ликвидировали девять возгораний

В Красноярском крае за сутки потушили девять пожаров и четыре раза выезжали на ДТП.

Источник: МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае за пятницу 7 ноября спасатели ликвидировали девять пожаров. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.

Самый крупный произошёл в Ачинске. Загорелся одноэтажный деревянный дом, пламя быстро перекинулось на хозяйственные постройки и крышу — всего огнём было охвачено около 200 квадратных метров.

Существовала угроза распространения пожара на соседние строения. К тушению привлекли 22 человека и шесть единиц техники. В доме спасатели обнаружили погибшего мужчину.

В Канске в этот же день загорелись хозяйственные постройки. Огонь повредил 36 квадратных метров площади, на месте работали 12 специалистов и четыре пожарных автомобиля.

Обе возгорания, по предварительным данным, произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Кроме того, спасатели четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Одно из происшествий случилось в Норильском районе — столкнулись два легковых автомобиля, один человек пострадал.

Сотрудники МЧС помогли отключить аккумуляторные батареи и обезопасить место аварии.

На водных объектах края за сутки происшествий не зарегистрировано.