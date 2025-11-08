В Ростовской области отражена массированная атака ВСУ

Воздушные цели были уничтожены и подавлены в небе над несколькими районами области — в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. Никто из местных жителей не пострадал. Информация о возможных последствиях на земле, включая повреждения инфраструктуры, уточняется.