В «ЛизаАлерт» назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых

В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» aif.ru назвали основную версию таинственного исчезновения в лесах Красноярского края семьи Усольцевых.
«Мы и по сей день считаем, что семья потерялась. Возможно, что-то произошло в пути, то есть кто-то травмировался, что-то задержало семью на тропе. В этом плане наше мнение не изменилось, мы следуем изначальной нашей версии о несчастном случае», — отметила представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Собеседник издания также ответила на вопрос, считают ли в организации, что Усольцевы живы.
«Это сложная тема, потому что мы всегда стараемся верить в лучшее. Но времени прошло много, поэтому не готовы сейчас заявлять о том, считаем ли мы Усольцевых погибшими или живыми. Но пока что они не найдены, и мы будем продолжать их искать. Наша главная задача — найти людей», — подытожила Чооду.
Ранее в «ЛизаАлерт» рассказали, как на сегодняшний день ведутся поиски Усольцевых.
Бизнесмен Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочка Арина таинственно исчезли в лесах Красноярского края, в Кутурчинском Белогорье, 28 сентября. Активные поиски семьи с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, собак и техники длились почти две недели, однако ни одного следа пропавших так и не было обнаружено.