Слюсарь: силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области

Российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. По его словам, беспилотники ВСУ ликвидированы в шести районах региона.
«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что российские военные ликвидировали четыре беспилотника ВСУ над Курском.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что один человек получил травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Саратове.