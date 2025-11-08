Ричмонд
Слюсарь: силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области

Губернатор уточнил, что беспилотники ВСУ ликвидированы в шести районах региона.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. По его словам, беспилотники ВСУ ликвидированы в шести районах региона.

«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что российские военные ликвидировали четыре беспилотника ВСУ над Курском.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что один человек получил травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Саратове.

