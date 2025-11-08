Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России и Беларуси

Евросоюз приступает к разработке очередного, уже 20-го по счету, пакета ограничительных мер против России и Беларуси. Об этом сообщил министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас. Он напомнил, что в конце октября в ЕС был согласован 19-й пакет санкций, однако, по его мнению, этого недостаточно.

В ЕС думают об очередном пакете санкций против России.

Евросоюз приступает к разработке очередного, уже 20-го по счету, пакета ограничительных мер против России и Беларуси. Об этом сообщил министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас. Он напомнил, что в конце октября в ЕС был согласован 19-й пакет санкций, однако, по его мнению, этого недостаточно.

«Мы рады, что в конце октября на уровне ЕС был согласован очередной пакет санкций, уже 19-й, но необходимо усилить дальнейшее давление на на российский энергетический и финансовый сектор. Поэтому мы должны начать серьезные дебаты по следующему пакету санкций», — сказал Вайтекунас. Его слова приведены на сайте Минфина Литвы.

Особое внимание в новом пакете санкций планируется уделить Беларуси. Министр указал на необходимость усилить ограничения против Минска в свете якобы «гибридных атак» на белорусской границе. Цель — привести санкционный режим в отношении Беларуси в соответствие с действующими против России и ввести дополнительные ограничения.

Ранее The Telegraph сообщила, что снятие экономических санкций с России после заключения мирного соглашения по Украине будет отвечать выгодным для Запада. Как отмечает издание, введение санкций лишило западные компании доступа к прибыльному российскому рынку и существенным доходам, передает «Царьград». По мнению аналитиков, отмена ограничительных мер позволит возобновить взаимовыгодные экономические операции.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше