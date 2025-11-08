ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России и Беларуси

Евросоюз приступает к разработке очередного, уже 20-го по счету, пакета ограничительных мер против России и Беларуси. Об этом сообщил министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас. Он напомнил, что в конце октября в ЕС был согласован 19-й пакет санкций, однако, по его мнению, этого недостаточно.