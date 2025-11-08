Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели пенсионерки в Самаре

Ранее в социальных сетях появилась информация о трагическом инциденте — пенсионерка провалилась в коллектор и провела там несколько дней, после чего скончалась.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. За ходом расследования будет следить центральный аппарат СК России.