В Усть-Куте автобус с пассажирами врезался в опору линии электропередач

В Усть-Куте произошла авария с участием автобуса. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, все случилось вечером 7 ноября 2025 года на улице Зверева.
— По предварительным данным, 46-летний автобуса «Kia Granbird», перевозивший сотрудников местного завода, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. Благо, никто из пешеходов и пассажиров не пострадал, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. В это время водителей попросили быть внимательнее — на дорогах гололед.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Toyota Corolla» погиб при столкновении с фурой в Шелеховском районе. Авария произошла утром 7 ноября на 69 километре федеральной автодороги «Байкал» возле поселка Граматуха.