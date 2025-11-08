ПВО отбила массированную атаку украинских дронов на Ростовскую область

БПЛА уничтожили и подавили в Шолоховском, Чертковском, Белокалитвинском, Куйбышевском, Мясниковском и в Каменском районах.
Информацию о возможных последствиях на земле сейчас уточняют.
Отметим, что этой же ночью в небе над Саратовской областью прогремели около десяти взрывов. Регион также пытались атаковать беспилотники ВСУ. В результате пострадал один человек, есть повреждения в жилом секторе.
