ПВО отбила массированную атаку украинских дронов на Ростовскую область

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников в шести районах Ростовской области. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

БПЛА уничтожили и подавили в Шолоховском, Чертковском, Белокалитвинском, Куйбышевском, Мясниковском и в Каменском районах.

Информацию о возможных последствиях на земле сейчас уточняют.

Отметим, что этой же ночью в небе над Саратовской областью прогремели около десяти взрывов. Регион также пытались атаковать беспилотники ВСУ. В результате пострадал один человек, есть повреждения в жилом секторе.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

