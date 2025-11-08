Побег по фальшивым документам с Украины: как идут самые масштабные в истории поиски семьи Усольцевых

Сергей известен как опытный таежник и путешественник, ему отлично знакомы эти места. Туристический маршрут к горе Буратинке, который выбрали Усольцевы, местные жители характеризуют как крайне легкий. Они также говорят, что такой поход подойдет даже для прогулки с ребенком пяти лет. Именно из-за простоты маршрута, считают люди, глава семьи мог отказаться от помощи, если встречал кого-либо на пути.