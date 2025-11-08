Ричмонд
На 35-м километре ЕКАД под Екатеринбургом погиб водитель Mitsubishi

Он не сумел вовремя отреагировать и врезался в большегруз.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Под Екатеринбургом на 35-м километре кольцевой автодороги в результате столкновения с большегрузом погиб водитель легковой машины. Об этом сообщает свердловская ГИБДД.

Трагедия произошла вечером 7 ноября. По данным полиции, Mitsubishi ехал от проспекта Космонавтов к автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В пути водитель выбрал небезопасную скорость и допустил столкновение с разворачивающимся грузовиком.

Водителя легковушки доставили в 23-ю больницу. Там медики констатировали его смерть. Полиция проводит проверку по факту аварии.