На 35-м километре ЕКАД под Екатеринбургом погиб водитель Mitsubishi

Под Екатеринбургом на 35-м километре кольцевой автодороги в результате столкновения с большегрузом погиб водитель легковой машины. Об этом сообщает свердловская ГИБДД.
Трагедия произошла вечером 7 ноября. По данным полиции, Mitsubishi ехал от проспекта Космонавтов к автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В пути водитель выбрал небезопасную скорость и допустил столкновение с разворачивающимся грузовиком.
Водителя легковушки доставили в 23-ю больницу. Там медики констатировали его смерть. Полиция проводит проверку по факту аварии.