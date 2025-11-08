Жители села под Алматы боятся, что их дома снесут из-за сибирской язвы

О том, что в поселке находится скотомогильник, чиновники узнали, когда решили обновить генплан. Из архива подняли документы 10-летней давности, на которых и были указаны координаты. То, что здесь находится захоронение сибирской язвы, спецкомиссия признала почти 10 лет назад.



Жители уверяют: они и не думали, что живут близ опасного скотомогильника. До этого на территории не было ни предупреждающих табличек, ни ограждения. О неприятном соседстве они узнали два месяца назад на собрании акимата. Позже выяснилось, что координаты особо опасного объекта совпали с территорией хлебозавода. Тут же расположена и водонапорная вышка, которая снабжает весь населенный пункт.



Специалисты говорят, что экспертизу воды проводят регулярно, но никаких опасных примесей в ней не находили.



Жители уверены, что никого захоронения в селе нет. Считают, что эксперты просто ошиблись в расчетах. Доказать это люди планируют в суде.