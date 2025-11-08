Жители села под Алматы боятся, что их дома снесут из-за сибирской язвы

Семья Алексеевых живет в Байсерке уже больше 70 лет. Четыре поколения родственников в существование опасного скотомогильника не верят. Женщина поясняет: ее бабушки и дедушки никогда не рассказывали про захоронение сибирской язвы.
У нас просто не может быть этой сибирской язвы. Мы все выросли. Где стоит сибирская язва, поставили, повесили, мы там все детство провели. Мы там игрались, мы там бегали, мы там выросли. Даже от своих стариков, от бабушки, дедушки, от родителей я никогда ни про какую сибирскую язву не слышала. Просто ее не было!
О том, что в поселке находится скотомогильник, чиновники узнали, когда решили обновить генплан. Из архива подняли документы 10-летней давности, на которых и были указаны координаты. То, что здесь находится захоронение сибирской язвы, спецкомиссия признала почти 10 лет назад.
Жители уверяют: они и не думали, что живут близ опасного скотомогильника. До этого на территории не было ни предупреждающих табличек, ни ограждения. О неприятном соседстве они узнали два месяца назад на собрании акимата. Позже выяснилось, что координаты особо опасного объекта совпали с территорией хлебозавода. Тут же расположена и водонапорная вышка, которая снабжает весь населенный пункт.
Специалисты говорят, что экспертизу воды проводят регулярно, но никаких опасных примесей в ней не находили.
Жители уверены, что никого захоронения в селе нет. Считают, что эксперты просто ошиблись в расчетах. Доказать это люди планируют в суде.
Будем стараться работать, собирать документы, старожил, чтобы все дали подтверждение, что никогда здесь не было. Даже сделали экспертизу. У нас есть, «Байсерке-Агро», водонапорная башня. В Казэкологии сделали экспертизу воды, и каждый год мы это делаем. Она соответствует питьевой, чистой — артезианская вода. Чем и пользуются все жители.
Чиновники тоже в недоумении. Говорят, что разобрали все архивы и никаких упоминаний, кроме документа 10-летней давности, не нашли.
«Конкретных доказывающих актов захоронения — ничего нет. Архивных данных тоже нет. Наша позиция, что здесь нет в данный момент. И рабочая группа пока ведет работы. Но сейчас специалисты КазНИВИ, ученые будут брать здесь, экспертизу будут делать. Если не подтвердятся, то убираем точку. Если подтвердятся, то уже алгоритм будет другой», — говорит заместитель акима Байсеркенского сельского округа Самат Абсаматов.
По словам чиновников, на экспертизу понадобится не меньше месяца. И лишь после станет ясно, есть ли в поселке рассадник сибирской язвы. Если опасения подтвердятся, объекты в радиусе километра действительно могут снести.